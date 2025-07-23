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15:00, 23 июля 2025 года В Орле состоялся ветеранский гандбольный турнир памяти Евгения Барадачева Благодаря тренеру в регионе и появилась эта игра.







В Орле состоялся турнир по гандболу среди ветеранов. Его посвятили памяти орловского тренера Евгения Барадачева. Именно благодаря его стараниям эта игра с мячом появилась в регионе.



Он взрастил много поколений гандболистов. На сегодняшний день главным достижением команды Орловской области является победа в чемпионате РСФСР в 1978-м году под руководством именно Евгения Барадачева.



В Орел приехали опытные игроки из Беларуси, а также из Смоленска и Владимирской области – всего шесть команд.



По итогам двухдневного турнира лучшими стали гандболисты города Кольчугино, серебро уехало в Беларусь, на третью ступень пьедестала поднялись смоляне.





Анастасия Дорохова





