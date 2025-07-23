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14:00, 23 июля 2025 года В Глазуновке завершается дворовый ремонт по улицам Комсомольской и Октябрьской Преображать территории помогает национальный проект "Инфраструктура для жизни".







В Глазуновке завершается дворовый ремонт по улицам Комсомольская, 1 и Октябрьская, 1. Оба объекта должны сдать к 1 августа. Преображать территории помогает национальный проект "Инфраструктура для жизни".



Как отмечает врио главы Глазуновского района Роман Усиков, в районе насчитано 67 многоквартирных домов. Сегодня сделано 20 дворов – это порядка трети от объема. Ежегодно ремонтируется от двух до четырех дворов – в зависимости от финансирования и площади работ.





Юлия Опанасюк





