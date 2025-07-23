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14:29, 23 июля 2025 года

В орловский "Титаник" покупают универсальные системы ультразвуковой визуализации

За оборудование готовы заплатить почти 100 миллионов рублей.


На сайте Госзакупок объявлен электронный аукцион на закупку универсальных систем ультразвуковой визуализации для многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы.

За оборудование готовы заплатить 95,6 миллиона рублей. Такая начальная цена установлена для потенциальных поставщиков. Заявок ждут до 31 июля.

Поставить системы нужно за 90 рабочих дней с момента подписания договора, а в течение двух недель собрать и ввести аппараты в работу.

Напомним, что оборудование в орловский "Титаник" уже активно закупается. На первом этапе медучреждение получит аппараты для видеогастроскопии и ультразвуковой видеогастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии и ультразвуковых исследований на общую сумму в 229 миллионов рублей. Также в скором времени ожидается передача 11-ти высокочастотных хирургических аппаратов и три хирургических системы ультразвуковой диагностики мягких тканей на общую сумму свыше 23 миллионов рублей. Одновременно завершается подготовка специальных помещений для установки аппаратов компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии.




Артем Ежаков
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