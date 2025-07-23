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12:28, 23 июля 2025 года

Орловская область закупает инсулины почти на 16 миллионов рублей

Приобретаются инсулин глулизин и инсулин аспарт.


Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области разместил на Госзакупках электронный аукцион на закупку препаратов для льготного лекарственного обеспечения жителей региона в 2025-м году.

Приобретаются инсулин глулизин и инсулин аспарт. На это выделено почти 16 миллионов рублей. Заявок от желающих подписать соглашения ждут до 30 июля.

В случае заключения контрактов поставку инсулина будут ждать в течение семи рабочих дней.

Инсулин аспарт приобретается в количестве 92 175 штук, инсулин глулизин – 48 120 штук.

Также напомним, что осенью начнется контрактация лекарств для льготников Орловской области на 2026-й год. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков на встрече с замгубернатора по социальной политике Алексеем Берестовым.


Артем Ежаков
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