Орловская область закупает инсулины почти на 16 миллионов рублей
Приобретаются инсулин глулизин и инсулин аспарт.
Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области разместил на Госзакупках электронный аукцион на закупку препаратов для льготного лекарственного обеспечения жителей региона в 2025-м году.
В случае заключения контрактов поставку инсулина будут ждать в течение семи рабочих дней.
Инсулин аспарт приобретается в количестве 92 175 штук, инсулин глулизин – 48 120 штук.
Также напомним, что осенью начнется контрактация лекарств для льготников Орловской области на 2026-й год. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков на встрече с замгубернатора по социальной политике Алексеем Берестовым.