Из Орловской области депортировали 30 иностранцев. Все они незаконно работали в регионе или у них отсутствовало гражданство. Еще столько же ожидают выдворения.
С начала 2025-го года сотрудники регионального управления по вопросам миграции провели 180 рейдов. Было выявлено более 1200 административных правонарушений. Многие связаны с нарушением режима пребывания. Возбуждено 223 уголовных дела по фиктивной миграции.
При приеме на работу иностранца без разрешения или патента предусмотрены штрафные санкции: до 50 тысяч рублей для должностных лиц, до 800 тысяч – для юридических или ИП.