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8:45, 24 июля 2025 года Из Орловской области депортировали 30 иностранцев Столько же ожидают выдворения.





Из Орловской области депортировали 30 иностранцев. Все они незаконно работали в регионе или у них отсутствовало гражданство. Еще столько же ожидают выдворения.



С начала 2025-го года сотрудники регионального управления по вопросам миграции провели 180 рейдов. Было выявлено более 1200 административных правонарушений. Многие связаны с нарушением режима пребывания. Возбуждено 223 уголовных дела по фиктивной миграции.



При приеме на работу иностранца без разрешения или патента предусмотрены штрафные санкции: до 50 тысяч рублей для должностных лиц, до 800 тысяч – для юридических или ИП.





Анна Вайсергисер





