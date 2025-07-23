Главная » Новости



11:00, 23 июля 2025 года В июле в Орловском перинатальном центре родились полторы сотни детей Девочек и мальчиков практически поровну.





В Орловском перинатальном центре с 14-го по 20-е июля на свет появилось 52 малыша — по 26 мальчиков и девочек. Всего с начала второго летнего месяца родились 155 детей: 77 девочек и 78 мальчиков.

"Дети, рожденные в июле, обладают особым характером. Они обычно яркие, эмоциональные и творческие личности. Такие дети часто отличаются добротой, отзывчивостью и умением находить общий язык с окружающими. Их оптимизм и жизнерадостность делают их любимцами в любом коллективе", – отметили в медучреждении. В июне в перинатальном центре появились на свет 116 мальчиков и 97 девочек.





Артем Ежаков





