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11:00, 23 июля 2025 года

В июле в Орловском перинатальном центре родились полторы сотни детей

Девочек и мальчиков практически поровну.


В Орловском перинатальном центре с 14-го по 20-е июля на свет появилось 52 малыша — по 26 мальчиков и девочек. Всего с начала второго летнего месяца родились 155 детей: 77 девочек и 78 мальчиков.
"Дети, рожденные в июле, обладают особым характером. Они обычно яркие, эмоциональные и творческие личности. Такие дети часто отличаются добротой, отзывчивостью и умением находить общий язык с окружающими. Их оптимизм и жизнерадостность делают их любимцами в любом коллективе", – отметили в медучреждении.
В июне в перинатальном центре появились на свет 116 мальчиков и 97 девочек.


Артем Ежаков
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