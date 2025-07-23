Главная » Новости



10:00, 23 июля 2025 года В деревне под Мценском к декабрю отремонтируют ФАП Фельдшерско-акушерский пункт в Фроловке обновляется в рамках "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".



Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В деревне Фроловка Мценского района Орловской области к 25 ноября 2025-го года отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт. Он обновляется в рамках "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает региональный информационный портал.



Работы на сумму 4,8 миллиона рублей доверили ООО "Лига-Строй". За эти деньги обновят крышу, фасад, отмостку, крыльцо, пандус и козырек, дверные и оконные проемы. Также здесь заменят канализацию и систему водоснабжения, установят новые котлы и радиаторы отопления.





Артем Ежаков





