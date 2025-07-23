В деревне под Мценском к декабрю отремонтируют ФАП

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10:00, 23 июля 2025 года
В деревне под Мценском к декабрю отремонтируют ФАПФельдшерско-акушерский пункт в Фроловке обновляется в рамках "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области
В деревне Фроловка Мценского района Орловской области к 25 ноября 2025-го года отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт. Он обновляется в рамках "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает региональный информационный портал.
Работы на сумму 4,8 миллиона рублей доверили ООО "Лига-Строй". За эти деньги обновят крышу, фасад, отмостку, крыльцо, пандус и козырек, дверные и оконные проемы. Также здесь заменят канализацию и систему водоснабжения, установят новые котлы и радиаторы отопления.
Артем Ежаков