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10:30, 23 июля 2025 года В Ливенском районе преображается Комсомольский парк Заброшенные участки превращаются в зону отдыха для горожан.







Комсомольский парк в Ливенском районе преображается на глазах. Заброшенные участки превращаются в место для активного отдыха, и уже прорисовывается пешеходная зона. В парке появляются первые лавочки. К ним сделают освещение.

— Главная особенность — четырехметровая лыже-роллерная трасса. Здесь будет площадка с резиновым покрытием 36 на 18 метров. Сделают и волейбольную зону с сеткой и воротами, — поделился планами Олег Ретинский, начальник управления ЖКХ Ливны. Благоустройство парка началось в апреле этого года. За его преображение проголосовали более шести тысяч жителей района. Средства были выделены благодаря нацпроекту. По контракту работы завершат к середине сентября, но есть шанс, что парк откроют раньше срока.





Эльза Ахмедбекова





