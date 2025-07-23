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12:50, 23 июля 2025 года Социальный проект "Доброе соседство" поможет орловцам пережить потерю близких Идея появилась, когда в Россию начали прибывать семьи из ДНР и ЛНР.







Переезд из родного дома, утрата близких, тяжелые воспоминания — все это оставляет незаживающие душевные раны. Чтобы помочь людям справиться с этими трудностями и начать новую жизнь, был создан социальный проект "Доброе соседство".



Его разработала орловская команда специалистов Российской благотворительной организации Детские деревни SOS Россия. Проект вошел в топ-1000 лучших инициатив "Новые идеи для нового времени". О его сути и результатах расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





