Социальный проект "Доброе соседство" поможет орловцам пережить потерю близких
Идея появилась, когда в Россию начали прибывать семьи из ДНР и ЛНР.
Переезд из родного дома, утрата близких, тяжелые воспоминания — все это оставляет незаживающие душевные раны. Чтобы помочь людям справиться с этими трудностями и начать новую жизнь, был создан социальный проект "Доброе соседство".
Его разработала орловская команда специалистов Российской благотворительной организации Детские деревни SOS Россия. Проект вошел в топ-1000 лучших инициатив "Новые идеи для нового времени". О его сути и результатах расскажет Татьяна Тимохина.