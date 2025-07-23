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20:40, 22 июля 2025 года На орловский "Титаник" вновь нагрянули проверяющие Сдать объект планируют в конце сентября.







22 июля многофункциональный медицинский центр клинической больницы, известный в народе как "Титаник", вновь посетили проверяющие во главе с прокурором области Алексеем Тимошиным.



Инженерные сети готовы на 90%. На объект начали завозить высокотехнологичное медицинское оборудование. Гибкий эндоскопический комплекс уже привезли и разместили в кабинете, но пока он в упаковке. Когда приступят к его установке и успеют ли завершить все работы к концу сентября? Наша съемочная группа также участвовала в инспекции.





Юлия Опанасюк





