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20:05, 22 июля 2025 года Орловские энергетики готовят ТЭЦ к зиме На профилактику выделили более 400 миллионов рублей.







Летом сотрудники ТЭЦ не отдыхают. Они занимаются ремонтом, заменой, модернизацией и тестированием оборудования.



Отключения воды необходимы, чтобы зимой горячая вода текла без перебоев, а батареи были всегда горячими. Энергетики уже закончили работы на улицах Пролетарская Гора, Гуртьева и Октябрьская, а также в переулках Ипподромный и Артельный. Всего к отопительному сезону заменят 6,5 километров изношенных тепловых магистралей.



С 7 по 20 августа проведут гидравлические испытания. Подробности в сюжете Анастасии Миносьян.





Анастасия Миносьян





