Орловские энергетики готовят ТЭЦ к зиме

На профилактику выделили более 400 миллионов рублей.
Летом сотрудники ТЭЦ не отдыхают. Они занимаются ремонтом, заменой, модернизацией и тестированием оборудования.
Отключения воды необходимы, чтобы зимой горячая вода текла без перебоев, а батареи были всегда горячими. Энергетики уже закончили работы на улицах Пролетарская Гора, Гуртьева и Октябрьская, а также в переулках Ипподромный и Артельный. Всего к отопительному сезону заменят 6,5 километров изношенных тепловых магистралей.
С 7 по 20 августа проведут гидравлические испытания. Подробности в сюжете Анастасии Миносьян.