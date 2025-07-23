Ливенские мотолюбители совершили большое путешествие в Мурманскую область. Александр Винников и Станислав Хорошилов вместе с другими байкерами из разных регионов России побывали на полуострове Рыбачий, увидели Баренцево море и посетили Териберку.
Небольшой поселок считается местом, которое можно назвать краем света, поскольку дальше населенных пунктов нет - только Северный Ледовитый океан и Северный полюс. О поездке ливенцев рассказал телеканал "Принт-ТВ".
Путешествие туда и обратно заняло 20 дней. За это время железные кони нашиз земляков преодолели более семи тысяч километров.