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17:33, 22 июля 2025 года

В ДТП в Орловской области погибла молодая женщина

Авария произошла 22 июля на трассе "Орел-Тамбов".

Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области

22 июля в 14:00 на трассе "Орел-Тамбов" в Ливенском районе произошла смертельная авария. На 132-м километре 33-летний водитель "Лады Калины" ехал со стороны Орла. На подъезде к мосту через реку Ливенка он потерял управление, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. 

Как сообщили в региональном управлении ГАИ, в машине находились три человека: мужчина, его жена и несовершеннолетний сын. В результате ДТП погибла 27-летняя женщина. Водитель и ребенок с травмами разной степени тяжести были доставлены в Ливенскую ЦРБ.

По данным тг-канала "ПРИНТ-ТВ. Ливны", погибшая была матерью пятерых детей. Ее тело нашли в реке. Причины и обстоятельства аварии выясняются.


Сергей Мерцалов
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