В ДТП в Орловской области погибла молодая женщина

Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области
22 июля в 14:00 на трассе "Орел-Тамбов" в Ливенском районе произошла смертельная авария. На 132-м километре 33-летний водитель "Лады Калины" ехал со стороны Орла. На подъезде к мосту через реку Ливенка он потерял управление, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
Как сообщили в региональном управлении ГАИ, в машине находились три человека: мужчина, его жена и несовершеннолетний сын. В результате ДТП погибла 27-летняя женщина. Водитель и ребенок с травмами разной степени тяжести были доставлены в Ливенскую ЦРБ.
По данным тг-канала "ПРИНТ-ТВ. Ливны", погибшая была матерью пятерых детей. Ее тело нашли в реке. Причины и обстоятельства аварии выясняются.