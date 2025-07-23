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7:01, 23 июля 2025 года Полицейские в Орле раскрыли дерзкую кражу газонокосилки Вор ночью проник на участок и забрал садовую технику.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле у местной жительницы украли газонокосилку за 30 тысяч рублей. Женщина не обнаружила на привычном месте столь важной летом садовой техники и написала заявление в полицию.



Сотрудники начали поиски и установили подозреваемого. Выяснилось, что это 35-летний орловец. Под покровом ночи он пробрался на территорию частного дома и унес косилку с собой.

— В последующем злоумышленник продал похищенную садовую технику. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение данного имущества, — сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.





Юлия Сабельникова





