Полицейские в Орле раскрыли дерзкую кражу газонокосилки

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7:01, 23 июля 2025 года
Полицейские в Орле раскрыли дерзкую кражу газонокосилкиВор ночью проник на участок и забрал садовую технику.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле у местной жительницы украли газонокосилку за 30 тысяч рублей. Женщина не обнаружила на привычном месте столь важной летом садовой техники и написала заявление в полицию.
Сотрудники начали поиски и установили подозреваемого. Выяснилось, что это 35-летний орловец. Под покровом ночи он пробрался на территорию частного дома и унес косилку с собой.
В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
— В последующем злоумышленник продал похищенную садовую технику. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение данного имущества, — сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
Юлия Сабельникова
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