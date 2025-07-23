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19:40, 22 июля 2025 года Орловские спасатели учатся управлять беспилотниками Эти аппараты все чаще применяют для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Спасатели Орловской области осваивают управление беспилотниками. Эти устройства все чаще используют для предупреждения и ликвидации ЧС, будь то природные катаклизмы или техногенные аварии.



Занятие включало теоретическую и практическую части. Спасатели осваивали поиск оптимальной площадки для взлета и посадки, а также запуск и изменение курса беспилотников во время полета.



В региональном МЧС подчеркивают, что беспилотники дают детальную картину происходящего на большой территории. "Взгляд сверху" помогает оценить масштабы наводнения или размер лесного пожара. Раньше для этого применяли только вертолеты и самолеты. Чаще всего беспилотники используют весной во время половодья и летом для мониторинга лесных пожаров.





Сергей Мерцалов





