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8:00, 23 июля 2025 года В Мценске открыли "умную" спортивную площадку Праздник приурочили к 82-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков.



Фото: администрация города Мценск

В Мценске открыли современную спортивную площадку. Событие приурочили к 82-летию освобождения города от фашистских захватчиков.



На площадке есть все для занятий спортом: футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, воркаут, тренажеры, беговые дорожки и трибуна на сто мест и даже бесплатный Wi-Fi.



Спикер Орловского областного Совета Леонид Музалевский, руководитель регионального департамента промышленности и торговли Денис Леонов, а также глава Мценска Николай Кочетаев осмотрели новое оборудование и пообщались с юными спортсменами.



Благодарность за вклад в благоустройство выразили гендиректору АО "Мценский завод "Коммаш" Виктору Сасину и гендиректору ООО "ДорСтройОбъединение" Анатолию Кругленко. Об этом сообщает тг-канал "Орловская область".





Сергей Мерцалов





