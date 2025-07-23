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18:00, 22 июля 2025 года Двенадцать сирот из Орловской области получили жилищные сертификаты Их можно потратить на покупку жилья или погасить ипотеку.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области детей-сирот продолжают обеспечивать жильем. Еще 12 человек стали обладателями жилищных сертификатов. Их можно потратить на приобретение квартиры, дома, или погасить ипотеку. Причем, купить жилплощадь разрешено даже в другом регионе.



- С 2019 года в Орловской области обеспечены жильем более 1,3 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму более 2,3 миллиардов рублей, - пишет тг-канал "Телеграммы из Орла".



Также на портале правительства рассказали о еще об одной девушке-сироте, получившей квартиру в Хомутово. Ключи и документы Анастасии Корогодиной вручил заместитель администрации Новодеревеньковского района.





Юлия Сабельникова





