среда 23.07.2025 04:05:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

18:30, 22 июля 2025 года

Валерий Баринов может стать Почетным гражданином Орла

Депутаты также обсудят возможность присвоения этого звания Олегу Карпикову и Анатолию Петрову.

Фото: архив "Вести-Орел"

В ближайшее время список почетных граждан Орла может пополниться тремя новыми именами. На это звание претендуют меценат Олег Карпиков, гендиректор ООО "ЖИЛСТРОЙ-Инвест"Анатолий Петров и Народный артист России Валерий Баринов. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

30 июля комитет по образованию, культуре и социальной политике орловского горсовета рассмотрит их кандидатуры. Окончательное решение депутаты примут на ближайшем заседании горсовета. 

Напомним, что Валерий Баринов родился в деревне Жилина Орловской области. За свою карьеру он снялся более чем в 200 фильмах и сыграл около 50 театральных ролей. В ноябре 2025 года ему исполнится 80 лет.



Сергей Мерцалов
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.