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18:30, 22 июля 2025 года Валерий Баринов может стать Почетным гражданином Орла Депутаты также обсудят возможность присвоения этого звания Олегу Карпикову и Анатолию Петрову.



Фото: архив "Вести-Орел"

В ближайшее время список почетных граждан Орла может пополниться тремя новыми именами. На это звание претендуют меценат Олег Карпиков, гендиректор ООО "ЖИЛСТРОЙ-Инвест"Анатолий Петров и Народный артист России Валерий Баринов. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.



30 июля комитет по образованию, культуре и социальной политике орловского горсовета рассмотрит их кандидатуры. Окончательное решение депутаты примут на ближайшем заседании горсовета.



Напомним, что Валерий Баринов родился в деревне Жилина Орловской области. За свою карьеру он снялся более чем в 200 фильмах и сыграл около 50 театральных ролей. В ноябре 2025 года ему исполнится 80 лет.







Сергей Мерцалов





