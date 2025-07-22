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17:00, 22 июля 2025 года В Орле продолжается реставрация Дома Лизы Калитиной Дальнейшие планы по восстановлению здания обсудили в областном Совете.



Фото: архив

В Орле продолжается реставрация Дома Лизы Калитиной. В областном Совете обсудили планы по восстановлению здания. В совещании участвовали представители заказчика, подрядной организации, государственного контроля и Попечительского совета по возрождению "Дворянского гнезда".



Первый зампред областного Совета Михаил Вдовин отметил, что в ходе реставрации возникли технические вопросы, требующие изменений в проекте.

"Принято решение об оперативной корректировке проекта фасадной части здания. Завтра посетим объект и уточним план работ, включая подвальную часть", - добавил Вдовин. Дом Лизы Калитиной - объект культурного наследия. В 2021 году его на 49 лет арендовал ООО "Рубетек Продукт". В 2023 году компания начала восстановительные работы, которые планируют завершить весной 2026 года. Сейчас в Санкт-Петербурге реставрируют исторические бревна, из которых сложен дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.







Сергей Мерцалов





