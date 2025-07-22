В сентябре заключат контракты на лекарства для орловских льготников
Губернатор Андрей Клычков обсудил этот вопрос со своим заместителем Алексеем Берестовым.
Фото: Андрей Клычков
Осенью начнется контрактация лекарств для льготников Орловской области на 2026 год. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков на встрече с замгубернатора по социальной политике Алексеем Берестовым.
Клычков подчеркнул, что обеспечение лекарствами должно быть под постоянным контролем. Хотя средства на эти цели увеличены, важно эффективно их использовать. В сентябре нужно начать закупочные процедуры и наладить контакт с медицинскими учреждениями, чтобы пациенты получали необходимые препараты.
Кроме того, губернатор поручил завершить ремонт образовательных учреждений в срок и уделить особое внимание реабилитации бойцов СВО. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".