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14:30, 22 июля 2025 года В сентябре заключат контракты на лекарства для орловских льготников Губернатор Андрей Клычков обсудил этот вопрос со своим заместителем Алексеем Берестовым.



Фото: Андрей Клычков

Осенью начнется контрактация лекарств для льготников Орловской области на 2026 год. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков на встрече с замгубернатора по социальной политике Алексеем Берестовым.



Клычков подчеркнул, что обеспечение лекарствами должно быть под постоянным контролем. Хотя средства на эти цели увеличены, важно эффективно их использовать. В сентябре нужно начать закупочные процедуры и наладить контакт с медицинскими учреждениями, чтобы пациенты получали необходимые препараты.



Кроме того, губернатор поручил завершить ремонт образовательных учреждений в срок и уделить особое внимание реабилитации бойцов СВО. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Мерцалов





