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16:31, 22 июля 2025 года У орловской Ассоциации ветеранов СВО появилась группа в Telegram В ней создано четыре темы.





У орловской Ассоциации ветеранов СВО появилась группа в Telegram. О ее создании сообщил командир отрядов народной дружины региона "Бригада Катукова" Денис Орлов.



В группе создано четыре темы: общение, льготы, список мероприятий и поиск сослуживцев. В нее может вступить любой желающий и задать интересующие вопросы.



Сама ассоциация еще регистрируется. Далее будет создана система членства в ней на основе участия в СВО. Целью ассоциации будет консолидация ветеранов для защиты прав и законных интересов, вовлечения в общественную жизнь и патриотическое воспитание граждан.





Артем Ежаков





