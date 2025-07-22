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15:45, 22 июля 2025 года На Орловщине серьезно повысили штраф за отказ от остановки по требованию сотрудника Госавтоинспекции В случае нарушения заплатить придется до 10 тысяч рублей.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области увеличили штраф за отказ от остановки сотрудниками дорожной полиции. Изменения вступили в силу с 18 июля 2025 года.



Теперь в случае нарушения придется раскошелиться на сумму от семи до десяти тысяч. Ранее можно было отделаться максимум восьмиста рублями, сообщили в Госавтоинспекции.



За повторное нарушение грозит штраф от 7 до 10 тысяч или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.





Юлия Сабельникова





