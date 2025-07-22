В Орловской области новорожденный малыш пострадал в ДТП
Госпитализация ребенку не понадобилась.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
21 июля в районе 43 километра трассы "Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое" случилась авария с участием младенца. Отечественная "десятка" угодила в кювет, сообщает Госавтоинспекция по Орловской области. 43-летняя пассажирка и 24-летний водитель самостоятельно обратились в Малоархангельскую больницу.
Малыша доставили в НКМЦ им. Круглой. После осмотра и оказания необходимой помощи ребенка отпустили домой.