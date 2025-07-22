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12:47, 22 июля 2025 года Орловец Юрий Ноздрунов завоевал три медали Кубка России Национальный турнир по настольному теннису для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся в Саратове.





Юрий Ноздрунов — триумфатор Кубка России по настольному теннису. Национальный турнир для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся в Саратове.



В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 27 регионов страны. Турнир включал личные, парные и смешанные парные разряды. На счету Юрия Ноздрунова три медали – два золота и одно серебро.





Анастасия Дорохова





