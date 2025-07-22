Орловец Юрий Ноздрунов завоевал три медали Кубка России

|
|вторник 22.07.2025 17:54:59
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
12:47, 22 июля 2025 года
Орловец Юрий Ноздрунов завоевал три медали Кубка РоссииНациональный турнир по настольному теннису для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся в Саратове.
Юрий Ноздрунов — триумфатор Кубка России по настольному теннису. Национальный турнир для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся в Саратове.
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 27 регионов страны. Турнир включал личные, парные и смешанные парные разряды. На счету Юрия Ноздрунова три медали – два золота и одно серебро.
Анастасия Дорохова
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.