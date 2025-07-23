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19:10, 22 июля 2025 года Орловские хоккеисты начнут чемпионат СХЛ в октябре Соперником станет РЭУ имени Плеханова.





Орловские хоккеисты начнут чемпионат Студенческой хоккейной лиги в октябре. Сезон для команды начнется домашним туром со столичным РЭУ имени Плеханова. Матчи запланированы на 25 и 26 октября. Игры по традиции пройдут на ледовой арене в микрорайоне Алроса.



В прошлом сезоне хоккеисты ОГУ заняли девятое место в чемпионате СХЛ, а также завоевали Кубок СХЛ-Центр. Увидеть команду на льду в официальных матчах можно будет в Орле уже в сентябре — наш город принимает кубок.





Анастасия Дорохова





