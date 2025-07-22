Главная » Новости



12:00, 22 июля 2025 года В Спасском-Лутовиново состоялся VI Тургеневский шахматный турнир В гости приехали шахматисты из ряда регионов страны.





В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" состоялся VI Тургеневский шахматный турнир. В программе значились блиц-турнир для взрослых — открытый этап Гран-при Орловской области — и блиц-турнир для детей. Участниками стали не только шахматисты Орловской, но и Курской, Московской, Брянской областей, а также Краснодара.



Все желающие смогли проверить себя в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Калугиным. Двоим шахматистам удалось не проиграть гроссмейстеру, а орловец Даниил Ощепков смог обыграть именитого шахматиста.





Анастасия Дорохова





