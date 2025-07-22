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14:00, 22 июля 2025 года Судебные приставы помогли задержать орловца, находящегося в розыске Мужчина уклонялся от принудительных работ.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле судебный пристав вычислил местонахождение 26-летнего мужчины, который находился в розыске. Он был осужден за кражу и получил наказание в виде принудительных работ на полтора месяца. Однако отрабатывать не собирался, а предпочел скрыться и дома не появлялся.

— При осуществлении принудительного привода должника, уклоняющегося от уплаты задолженности по алиментам, судебный пристав по ОУПДС обнаружил находящегося в розыске осужденного по другому адресу, — рассказали в УФССП по Орловской области.

Информацию передали сотрудникам ФСИН, в результате уклониста задержали.





Юлия Сабельникова





