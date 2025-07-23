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11:30, 23 июля 2025 года В Орле завершили работу над шестью муралами Ко Дню города областную столицу украсят полтора десятка рисунков на литературную тематику.







В Орле к 5 августа завершится фестиваль муралов. Ко Дню города областную столицу украсят полтора десятка рисунков на литературную тематику. Над ними работают художники из России и Беларуси.



Уже готовы шесть муралов. Это мурал "Записки охотника" на фасаде дома №16/18 по улице Октябрьской, рисунок по мотивам стихотворения Елены Благининой на здании по улице Ленина, 4, портрет Федора Тютчева на фасаде дома №8 в Почтовом переулке, портрет Ивана Бунина на доме №2 по улице Гуртьева, изображение улицы Орла бунинской эпохи на фасаде гостиницы "Салют" и мурал в виде стопки книг великих орловских авторов на фасаде дома №34 по улице Салтыкова-Щедрина.



Мурал может продержаться на стене от 5-ти до 15-ти лет, такую гарантию дает производитель краски. Кроме того, мэрия может обратиться к местным художникам, которые, в случае необходимости, смогут восстановить или подкорректировать работы.



Увидеть все муралы можно будет в ходе иммерсивной экскурсии. Ее создание уже планируется.





Анастасия Миносьян





