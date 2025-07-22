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10:31, 22 июля 2025 года Завкафедрой Орловского ГАУ оштрафовали за взятки В обмен на деньги он помогал студентам с выпускными работами и экзаменами.





Заведующего кафедрой "Продукты питания животного происхождения" Орловского государственного аграрного университета имени Парахина оштрафовали на три миллиона рублей за получение десяти взяток за общую сумму 347 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры региона. Также профессору на три года запретили преподавать.



Из материалов дела следует, что в обмен на деньги завкафедрой помогал студентам защищать ВКР – в комиссии сидели его подчиненные, на которых он влиял. При этом выпускные работы профессор делал сам. Также он помогал сдавать экзамены, писать отчеты о практике и получать за нее отметки, когда саму практику студенты не проходили.





Артем Ежаков





