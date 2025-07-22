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9:45, 22 июля 2025 года В Орле на Карачевском шоссе из-за проблем с проводкой горела квартира Спасатели эвакуировали из подъезда двух человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

21 июля в двухэтажном доме на Карачевском шоссе случился пожар. Когда сотрудники МЧС приехали на место, из окон валил черный дым.

— Было сформировано звено ГДЗС для поиска очага возгорания и эвакуации людей со 2-го этажа. Из подъезда пожарными эвакуировано 2 человека, — сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области. В спальне сгорело постельное белье. Причиной возгорания, предположительно, стал аварийным режим работы электропроводки.





Юлия Сабельникова





