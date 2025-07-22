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11:00, 22 июля 2025 года Стал известен августовский график выплат детских пособий и пенсий в Орловской области Его представили в региональном отделении Социального фонда.





Отделение Социального фонда России по Орловской области опубликовало график выплат детских пособий и пенсий на август.



Так, 1 августа за июль придут единое пособие, поддержка гражданам, подвергшимся воздействию радиации (через банки, через почту – по графику), выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячное пособие для ухода за ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих родителей.



5 августа перечислят ежемесячную выплату из средств материнского капитала, 8 августа – ежемесячное пособие для ухода за ребенком в возрасте до полутора лет для работающих родителей.



7, 14 и 20 августа банки начислят пенсии, через почту – по своему графику.





Артем Ежаков





