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15:00, 22 июля 2025 года В Орловской области появились первые земские работники культуры Выплаты по одноименной программе получили два человека.





В Орловской области появились первые земские работники культуры. Выплаты по одноименной программе в размере миллиона рублей на каждого получили два человека. Кадровое пополнение пройдет в Ливнах и в Покровском доме культуры.



Всего было подано шесть заявок. Программа запущена в январе 2025-го года и поможет решить кадровый вопрос в сельских населенных пунктах и малых городах, где проживает до 50-ти тысяч человек.





Анна Вайсергисер





