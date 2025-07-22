В Орловской области появились первые земские работники культуры
Выплаты по одноименной программе получили два человека.
В Орловской области появились первые земские работники культуры. Выплаты по одноименной программе в размере миллиона рублей на каждого получили два человека. Кадровое пополнение пройдет в Ливнах и в Покровском доме культуры.
Всего было подано шесть заявок. Программа запущена в январе 2025-го года и поможет решить кадровый вопрос в сельских населенных пунктах и малых городах, где проживает до 50-ти тысяч человек.