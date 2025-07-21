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21:00, 21 июля 2025 года Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проверил отправку леса из Орла на фронт Древесина необходима для строительства укреплений и оборонительных сооружений.







Чем чаще враги наносят удары, тем сильнее орловцы хотят помочь нашим бойцам на передовой. Гуманитарная миссия продолжается. Из Орла на Запорожское направление отправили конвой помощи для строительства блиндажей и оборонительных укреплений. Цель - поддержать 58-ю армию необходимыми материалами.



Среди отправителей груза был председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. В рамках рабочей поездки он посетил Орловскую область. Какие проблемы ему озвучили жители? Об этом наш репортаж.





Надежда Невматулина





