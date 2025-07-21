Андрей Клычков: еще шесть вражеских БПЛА уничтожены над Орловской областью
Повреждений и пострадавших нет.
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Орловскую область продолжают атаковать вражеские беспилотники. Губернатор Андрей Клычков сообщил в своем телеграм-канале, что вечером над регионом сбили еще шесть дронов. Повреждений и пострадавших нет. На местах работают сотрудники МЧС и полиция.
Глава региона поблагодарил защитников за их труд.
Напомним, днем 21 июля силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Орловской областью.