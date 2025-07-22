Главная » Новости



10:00, 22 июля 2025 года Орловцы проверили знания о Великой Отечественной войне благодаря "Лабиринту Победы" Тематический квест состоялся на поле подсолнечника в Верховском районе.







Провести выходные на природе, прогуляться по зарослям подсолнухов, познакомиться с теленком Гаврюшей и Ястребом Яшей и освежить знания о Великой Отечественной войне. В Орловской области есть место, где можно совместить полезное с приятным. Оно называется "Лабиринт Победы".



Его автор, Владимир Якунин, уже успел прославиться, создав на кукурузном поле изображение Конька-Горбунка. И останавливаться на этом он не собирается. По новым запутанным тропам бродила и наша съемочная группа.





Анастасия Дорохова





