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6:59, 22 июля 2025 года "Спецавтобаза" будет очищать ливневки в Орле на новой реактивной машине Оборудование позволит быстрее чистить ливневые канализации от ила и песка.



Фото: МБУ "Спецавтобаза"

В Орле очистка ливневых канализаций выходит на новый уровень. Теперь для этих целей будет использоваться комбинированная реактивная машина. Сотрудники "Спецавтобазы" прошли обучение и вскоре будут готовы опробовать новый для города метод.



Машина оснащена илососным и каналопромывочным оборудованием. Первое применяют для очистки колодцев, отстойников и очистных сооружений.



— Каналопромывочное оборудование позволяет очищать машины, оборудование и поверхности струями воды под высоким давлением, — рассказали в МБУ "Спецавтобаза".



Раньше одну ливневку приходилось чистить час. Теперь за это же время при помощи новой техники удалось справиться в пять раз быстрее.





Юлия Сабельникова





