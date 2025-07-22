"Спецавтобаза" будет очищать ливневки в Орле на новой реактивной машине
Оборудование позволит быстрее чистить ливневые канализации от ила и песка.
Фото: МБУ "Спецавтобаза"
В Орле очистка ливневых канализаций выходит на новый уровень. Теперь для этих целей будет использоваться комбинированная реактивная машина. Сотрудники "Спецавтобазы" прошли обучение и вскоре будут готовы опробовать новый для города метод.
Машина оснащена илососным и каналопромывочным оборудованием. Первое применяют для очистки колодцев, отстойников и очистных сооружений.
— Каналопромывочное оборудование позволяет очищать машины, оборудование и поверхности струями воды под высоким давлением, — рассказали в МБУ "Спецавтобаза".
Раньше одну ливневку приходилось чистить час. Теперь за это же время при помощи новой техники удалось справиться в пять раз быстрее.