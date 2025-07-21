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19:45, 21 июля 2025 года Орловцы, отравившиеся грибами, лечатся в областной больнице Для их выздоровления созданы все условия.







Орловцы, отравившиеся грибами, проходят лечение в областной больнице. Медицинский персонал создал для них комфортные условия.



За состоянием пациентов наблюдает мультидисциплинарная бригада специалистов: нефролог, невролог, гастроэнтеролог и токсиколог. В случае отравления ядовитыми или условно ядовитыми грибами применяются гемофильтрация и плазмоферез.



Врачи напоминают, что для предотвращения отравлений грибы следует собирать в экологически чистых районах и тщательно термически обрабатывать. При первых симптомах отравления необходимо срочно вызвать скорую помощь. Продолжит тему Елена Литинская.







Елена Литинская





