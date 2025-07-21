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15:47, 21 июля 2025 года В Орле деревьям делают "уколы" от моли Вакцинируют около трехсот каштанов.



Фото: Ольга Супонева

Каштаны в Орле продолжают лечить от минирующей моли. Деревьям делают специальные инъекции, которые действуют на личинок и должны помочь сохранить красоту и здоровье деревьев.



- Внутристволовые инъекции хороши тем, что не вредят ни дереву, ни окружающей среде, ни человеку: действующие вещества препарата попадают прямо в древесные сосуды и остаются там до своего распада. Кроме того, их не смоет водой во время дождя, - рассказали в мэрии.



Прививки делают специалисты "Спецавтобазы". В планах вакцинировать порядка трехсот деревьев в сквере Ермолова, Университетском сквере, на бульваре Победы и на Комсомольской улице.





Юлия Сабельникова





