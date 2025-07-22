Экоотряды продолжают очищать улицы Орла

|
|Главная » Новости
8:00, 22 июля 2025 года
Экоотряды продолжают очищать улицы ОрлаВ городе работают более ста юных орловцев.
Фото: администрация города Орла
Экоотряды продолжают наводить чистоту в Орле. По информации пресс-службы городской администрации, молодые люди не только убирают улицы, но и зарабатывают свои первые деньги. В этом месяце трудились более ста подростков.
Экоотряд Заводского района получил непростое задание — очистить асфальт от сорняков. Эта работа требовала много времени и усилий, но ребята справились отлично. Они привели в порядок детскую площадку на Кромской улице, очистили газоны на Планерной, а также на 1-й Посадской и в сквере Ермолова.
Как уточнили в мэрии, отряды работают с 9:00 до 11:30. Чтобы к ним присоединиться, школьнику вместе с родителями необходимо обратиться в центр занятости по месту регистрации. Подростку понадобятся копии паспорта, страхового свидетельства, ИНН и сберкнижки, а также разрешение родителей, справка из школы и медсправка.
Сергей Мерцалов