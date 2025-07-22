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9:30, 22 июля 2025 года Орловских приставов наградили за поддержку участников СВО Сотрудникам УФССП вручили почетные грамоты и медали.



Фото: УФССП России по Орловской области

Орловских приставов наградили за поддержку участников СВО. Сотрудникам УФССП вручили почетные грамоты и медали "За вклад в победу".



Награды получили врио начальника ОСП по Залегощенскому, Новосильскому и Корсаковскому районам районам Татьяна Чупахина и заместитель старшего судебного пристава Ольга Сафранкова.



Все началось с истории одного бойца. Он был должником, но, осознав свою ответственность, полностью погасил задолженность. В 2023 году мужчина заключил контракт на военную службу, сохранив связь с сотрудниками УФССП.



В этом году боец обратился к Татьяне Чупахиной и Ольге Сафранковой с просьбой помочь собрать гуманитарную помощь для своего подразделения. Судебные приставы быстро откликнулись. По их инициативе организовали сбор необходимых вещей. К нему присоединились судебные приставы, администрация Залегощенского района и жители.



Удалось собрать большой груз: продукты, медикаменты, одежду, обувь, специальное снаряжение, строительные материалы и многое другое.



В УФССП России по Орловской области рассказали, что работа по поддержке участников СВО продолжается. Скоро сформируют новую партию гуманитарной помощи.





Сергей Мерцалов





