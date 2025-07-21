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15:21, 21 июля 2025 года В Орел привезли тонны сомнительной клубники и малины Поставки из Беларуси проверили специалисты Россельхознадзора.



Фото: Юлия Сабельникова

За месяц, с июня по июль 2025, в Орел из Беларуси завезли больше 24 тонн свежих ягод. Это клубника и малина.



В регион ввезли больше 15 тонн свежей клубники и 9 тонн свежей малины. Все поставки контролируют специалисты Россельхознадзора. В ведомстве отмечают, что выявлены нарушения.

— При проведении документарной проверки выяснилось, что все партии ввезены с нарушением фитосанитарного законодательства. Участники внешней экономической деятельности не известили о доставке продукции в регион и не предъявили ее для установления карантинного фитосанитарного состояния. Всем им объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, — прокомментировали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В целом же, поставки ягод из Беларуси на Орловщину сократились. Для сравнения, в прошлом году с июня по июль в регион из соседнего государства ввезли 111 тонн свежих ягод.









Ольга СУПОНЕВА





