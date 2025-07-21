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15:21, 21 июля 2025 года Заведующую детсадом в Орле оштрафовали за попавшего под машину воспитанника Инцидент случился осенью 2023-го года.





Видео: СУ СК России по Орловской области

В Орле заведующую детским садом №31 оштрафовали на 150 тысяч рублей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Приговор вынес Северный районный суд. Инцидент случился осенью 2023-го года. Трехлетний воспитанник беспрепятственно вышел с территории садика через открытую калитку и дошел до Московского шоссе, где его сбил грузовик. Ребенок получил черепно-мозговую травму.





Артем Ежаков





