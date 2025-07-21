Мобильная бригада медиков осмотрела сотрудников орловского предприятия
Диспансеризацию прошли работники "Автоагрегата".
Фото: Ливенская ЦРБ
Мобильная бригада медиков Ливенской ЦРБ провела диспансеризацию сотрудников предприятия "Автоагрегат". Цель - раннее выявление хронических заболеваний, включая онкологию и сердечно-сосудистые патологии.
"Такой формат диспансеризации удобен для всех сторон", - подчеркнул Андрей Ивашов, заместитель главного врача по поликлинической работе Ливенской ЦРБ.
Работники прошли флюорографию, измерили индекс массы тела, уровень сахара и холестерина, сделали ЭКГ, а также проверили артериальное и внутриглазное давление. Женщины также прошли маммографию и осмотр у гинеколога. Терапевт подвела итоги и дала индивидуальные рекомендации.
По итогам первого этапа те, кто нуждался в дополнительном обследовании, были направлены на второй этап. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.