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20:15, 21 июля 2025 года Мобильная бригада медиков осмотрела сотрудников орловского предприятия Диспансеризацию прошли работники "Автоагрегата".



Фото: Ливенская ЦРБ

Мобильная бригада медиков Ливенской ЦРБ провела диспансеризацию сотрудников предприятия "Автоагрегат". Цель - раннее выявление хронических заболеваний, включая онкологию и сердечно-сосудистые патологии.

"Такой формат диспансеризации удобен для всех сторон", - подчеркнул Андрей Ивашов, заместитель главного врача по поликлинической работе Ливенской ЦРБ. Работники прошли флюорографию, измерили индекс массы тела, уровень сахара и холестерина, сделали ЭКГ, а также проверили артериальное и внутриглазное давление. Женщины также прошли маммографию и осмотр у гинеколога. Терапевт подвела итоги и дала индивидуальные рекомендации.



По итогам первого этапа те, кто нуждался в дополнительном обследовании, были направлены на второй этап. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.







Сергей Мерцалов





