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17:45, 21 июля 2025 года Больница Боткина в Орле получила оборудование для паллиативных больных Медучреждение закупило инсуффляторы-аспираторы и противопролежневые матрасы.





Взрослая поликлиника больницы имени Боткина в Орле получила оборудование для паллиативных больных, получающих помощь на дому. Медучреждение закупило инсуффляторы-аспираторы и противопролежневые матрасы.



Инсуффляторы-аспираторы используются для облегчения дыхания и ухода за пациентами с нарушенными функциями дыхательных путей, а противопролежневые матрасы нужны для профилактики осложнений у маломобильных пациентов.

"Если ваш близкий нуждается в таком оборудовании, обращайтесь к участковому терапевту для оформления необходимых документов", – рассказали в больнице. Напомним, ранее больница получила машину для паллиативной службы. Машина позволит медикам ежедневно посещать порядка 20 пациентов.





Артем Ежаков





