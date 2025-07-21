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17:45, 21 июля 2025 года

Больница Боткина в Орле получила оборудование для паллиативных больных

Медучреждение закупило инсуффляторы-аспираторы и противопролежневые матрасы.


Взрослая поликлиника больницы имени Боткина в Орле получила оборудование для паллиативных больных, получающих помощь на дому. Медучреждение закупило инсуффляторы-аспираторы и противопролежневые матрасы.

Инсуффляторы-аспираторы используются для облегчения дыхания и ухода за пациентами с нарушенными функциями дыхательных путей, а противопролежневые матрасы нужны для профилактики осложнений у маломобильных пациентов.
"Если ваш близкий нуждается в таком оборудовании, обращайтесь к участковому терапевту для оформления необходимых документов", – рассказали в больнице.
Напомним, ранее больница получила машину для паллиативной службы. Машина позволит медикам ежедневно посещать порядка 20 пациентов.


Артем Ежаков
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