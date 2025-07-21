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17:15, 21 июля 2025 года Три орловских свеклопроизводителя стали победителями конкурса Минсельхоза Эксперты оценивали площадь посевов, общий урожай, урожайность, содержание сахара и прибыльность.



Фото: архив

Три орловских хозяйства, занимающиеся выращиванием свеклы, стали победителями Всероссийского конкурса, организованного Минсельхозом России и Союзом сахаропроизводителей. Конкурс назывался "Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2024 года".



Жюри оценивало площадь посевов, объем собранного урожая, урожайность, содержание сахара и экономическую эффективность производства. Среди победителей из Орловской области — ООО "Сельхозинвест", ООО "Речица" и ООО "Коротыш". Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



В прошлом году в Орловской области с 62,7 тысяч гектаров собрали 2,4 миллиона тонн сахарной свеклы. По производству сахара наш регион занял шестое место среди субъектов Центрального федерального округа, выработав 399 тысяч тонн сахара.





Сергей Мерцалов





