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16:00, 21 июля 2025 года Орловский студент создает каркасы и металлоконструкции для бойцов СВО Каждая его деталь — это не просто отметка в журнале, а важный вклад в защиту Родины.



Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области

Юный сварщик Глазуновского техникума создает каркасы и металлоконструкции для солдат, участвующих в СВО. Он выполняет эту ответственную работу после учебы под руководством наставников Народного фронта Орловской области. Каждый его шов — это не просто отметка в журнале, а вклад в защиту Родины.



Как рассказали в Народном фронте, Саша еще учится, но уже понимает: победа рождается не только на поле боя. Она начинается в цехах, мастерских, на заводах и в учебных классах. Здесь люди, независимо от возраста, вкладывают силы и умения в общее дело.







Сергей Мерцалов





