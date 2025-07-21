В Орловской области после ДТП на "Тамбовке" госпитализированы два пенсионера
Водитель врезался в бордюр, машину выбросило в кювет и опрокинуло.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
Днем 19 июля на трассе "Орел – Тамбов" случилось серьезное ДТП. По данным регионального управления Госавтоинспекции, 77-летний водитель "Лады Весты" врезался в бордюр, после чего машину выбросило в кювет и опрокинуло.
Пострадали водитель и его пассажирка-ровесница. Их травмы потребовали лечения в стационаре.
За прошедшие выходные на территории Орловской области случилось 35 аварий. 10 человек пострадали, один погиб.