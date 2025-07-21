Главная » Новости



12:00, 21 июля 2025 года В Орловской области после ДТП на "Тамбовке" госпитализированы два пенсионера Водитель врезался в бордюр, машину выбросило в кювет и опрокинуло.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Днем 19 июля на трассе "Орел – Тамбов" случилось серьезное ДТП. По данным регионального управления Госавтоинспекции, 77-летний водитель "Лады Весты" врезался в бордюр, после чего машину выбросило в кювет и опрокинуло.



Пострадали водитель и его пассажирка-ровесница. Их травмы потребовали лечения в стационаре.



За прошедшие выходные на территории Орловской области случилось 35 аварий. 10 человек пострадали, один погиб.





Артем Ежаков





