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14:00, 21 июля 2025 года
Молодежка "Орла" поделила очки с "Днепром"Матч завершился со счетом 2:2.
Молодежка футбольного клуба "Орел" сыграла вничью со смоленским "Днепром". Игра прошла в минувшие выходные на выезде.
На протяжении всей игры команды обменивались точными ударами. Итог матча — 2:2. В составе нашей команды голами отметились Артем Ошкин и Ярослав Симбирев.
Набрав одно очко в выездном матче, молодежка "Орла" осталась на пятом месте группы "Запад" первенства союза федераций "Центр".
Анастасия Дорохова
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