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15:01, 21 июля 2025 года В 2025 году СНИЛС получили более 1300 новорожденных орловцев Документ можно оформить уже в роддоме.



Фото: Ольга Супонева

С начала 2025 года в Орловской области оформили 1328 документа СНИЛС новорожденным. Об этом рассказали в Отделении СФР по Орловской области.



Документ является обязательным для оформления и получения различных льгот и пособий уже с первых дней жизни. Номер его не меняется в течение всей жизни, даже несмотря на смену фамилии или имени. СНИЛС можно получить в электронном или бумажном виде.





Юлия Сабельникова





