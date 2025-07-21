В Орловской области горел локомотив

|
|понедельник 21.07.2025 11:17:49
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
10:36, 21 июля 2025 года
В Орловской области горел локомотивЭлектровоз вспыхнул в Глазуновке.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В шестом часу утра 20 июля в поселке Глазуновка Орловской области загорелся локомотив. Пламя вспыхнуло между секциями состава, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Огонь тушили 11 человек и две единицы техники. В результате пожара снаружи выгорели две секции электровоза.
Никто не пострадал. Почему состав загорелся, выясняют специалисты.
За прошедшие выходные орловские спасатели отработали 37 вызовов, в том числе 18 пожаров.
Артем Ежаков
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.