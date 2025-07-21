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10:36, 21 июля 2025 года В Орловской области горел локомотив Электровоз вспыхнул в Глазуновке.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В шестом часу утра 20 июля в поселке Глазуновка Орловской области загорелся локомотив. Пламя вспыхнуло между секциями состава, рассказали в ГУ МЧС России по региону.



Огонь тушили 11 человек и две единицы техники. В результате пожара снаружи выгорели две секции электровоза.



Никто не пострадал. Почему состав загорелся, выясняют специалисты.



За прошедшие выходные орловские спасатели отработали 37 вызовов, в том числе 18 пожаров.





Артем Ежаков





